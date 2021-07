W Żarkach Letnisku nie brakuje chętnych do kąpieli. Mimo zakazu. Basen przyciąga

Brak urządzeń filtrujących i uzdatniających wodę przy temperaturach sięgających ponad + 30 C uniemożliwia jej skuteczną kontrolę i przydatność do kąpieli.

Osoby o obniżonej odporności mogą być narażone na infekcje.

Kąpiel w basenie jest niezalecana, również z uwagi na brak nadzoru ze strony ratowników.

Uprasza się osoby korzystające z terenu rekreacyjno-wypoczynkowego o zachowanie ostrożności szczególnie w rejonie zbiornika wodnego, jak również pozostawienie po sobie porządku.

A jeszcze w 2017 roku zachęcano do korzystania a kąpieliska: Obiekt basenu kąpielowego zachęca do korzystania z kąpieli. Akwen jest strzeżony przez ratowników WOPR, a temperatura wody stale monitorowana. Planowane godziny funkcjonowania obiektu to: poniedziałek-piątek od godz. 10.00 do godz. 18.00, a w weekendy przy sprzyjającej pogodzie nawet do godz. 20.00.