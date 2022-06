W Żorach biegano... z żoną na plecach! W Parku Cegielnia odbyły się ekstremalne zawody z cyklu Commando Race. Śmiałków nie brakowało

Zawody odbywały się w czterech kategoriach. Rywalizacja w każdym z nich toczyła się na różnych dystansach. Całą imprezę rozpoczęły zmagania najmłodszych - dzieci w wieku od 4 do 11 lat - które mierzyły się między sobą w biegu Commandosik, którego dystans wynosił równo kilometr.

Kolejny bieg także przeznaczony był dla najmłodszych. W nim jednak nie wystarczyło, żeby na starcie stanęli oni sami. Formuła Commando Family wymagała, żeby oprócz nich do rywalizacji przystąpili także rodzice, rodzeństwo, a nawet dziadkowie. Poza tym, że konieczna była obecność rodziny i toczył się on na nieco dłuższym dystansie - ok. 1,5 kilometra bieg familijny nie różnił się w zasadzie od swojego poprzednika, gdyż także występowały w nim przeszkody.