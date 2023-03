W Żorach powstaje nowoczesny akcelerator biznesowy. KSSENON rośnie w siłę, otwarcie już niebawem Robert Lewandowski

Powoli dobiega końca realizacja jednego z flagowych projektów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która ma miejsce w Żorach. KSSENON to kompleks 4 budynków z przestrzenią - przemysłową i nieprzemysłową - do prowadzenia biznesu dla firm, głównie z sektora mikro i małych, średnich przedsiębiorstw. To pierwszy w regionie obiekt dla nawet 50 firm, którego klienci otrzymają dostęp do wiedzy, trendów i potencjalnych kontrahentów.