W Żywcu jest najbardziej obciążona ruchem droga wojewódzka w Polsce. Jeździ nią dziennie 32,8 tys. aut

Był pomiar na drogach krajowych, teraz na drogach wojewódzkich

Z zestawienia wynika jedno – najbardziej obciążoną ruchem jednojezdniową drogą wojewódzką w Polsce jest droga 946 w Żywcu. To odcinek DW 946 między al. Jana Pawła II - ul. Sienkiewicza. W ciągu doby tą jednojezdniową trasą przejeżdża średnio 32 847 pojazdów. Jak na drogę wojewódzką to naprawdę dużo.

Ruch w 2021 i 2020 roku, mimo pandemii był wyższy

Średni dobowy ruch roczny na drogach wojewódzkich w Polsce, wyliczony podczas Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 wyniósł 4231 pojazdów na dobę, czyli był o około 20 proc. większy niż w 2015 roku. Dla porównania na drogach krajowych był prawie trzykrotnie większy i wynosił 13 574 pojazdów na dobę, co stanowiło około 21-procentowy wzrost w stosunku do wyników z 2015.

Śląskie drugie w kraju

Z pomiaru wynika, że ogólnie największy ruch po drogach wojewódzkich odbywa się w województwie małopolskim, gdzie wyniósł 6714 pojazdów na dobę. Województwo śląskie w tej kategorii zajmuje drugą lokatę z wynikiem 5 964 pojazdów na dobę. To więcej niż w województwie mazowieckim, gdzie średni ruch dobowy wynosi 5279. Najmniejsze obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich, poniżej 3 000 pojazdów na dobę, wystąpiło w województwie lubuskim oraz warmińsko- mazurskim - było prawie trzykrotnie mniejsze od największego w kraju. Pomiędzy Generalnym Pomiarem Ruchu z 2015 a tym z lat 2020/21 zaobserwowano wzrost ruchu na drogach wojewódzkich w każdym województwie. Największy wzrost ruchu zarejestrowano w województwie zachodniopomorskim, a najmniejszy w województwie śląskim.

Drogi wojewódzkie są uzupełnieniem sieci dróg krajowych

Drogi wojewódzkie (ich oznakowanie składa się z trzech cyfr, np. droga wojewódzka nr 941) stanowią uzupełnienie sieci dróg krajowych i łącznie z nimi przenoszą zdecydowaną większość ruchu w kraju. Pomiary na tych drogach wykonywane są przez poszczególnych zarządców dróg wojewódzkich w tym samym okresie co pomiary na drogach krajowych. Obowiązek przeprowadzania okresowych pomiarów ruchu wynika z ustawy o drogach publicznych. Opracowana przez GDDKiA metoda i wytyczne pomiaru dla dróg wojewódzkich zapewniają spójność i porównywalność wyników uzyskanych dla dróg krajowych i wojewódzkich.

Dane o ruchu na drogach wojewódzkich będą mogły być wykorzystywane przez poszczególnych zarządców dróg wojewódzkich do rozwoju i utrzymania sieci drogowej. Na ich podstawie mogą być podejmowane decyzje o budowie nowych dróg, czy też dokonywana ocena potrzeb utrzymaniowych istniejącej sieci dróg wojewódzkich. Wyniki mogą być wykorzystywane do zarządzania ruchem, analiz ekonomicznych i środowiskowych oraz analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich.