Wakacje 2022: Czy w kraju, do którego się wybierasz, wymagane są testy na COVID19? Sprawdź najpopularniejsze kierunki

Dokumenty niezbędne przed podróżą

Sprawdzeniu na podstawie jakich dokumentów możesz podróżować: dowód osobisty lub paszport. Zwróć uwagę na ich termin ważności, być może dokument wkrótce straci ważność. Na co dzień jesteśmy zabiegani i nie przywiązujemy do tego wagi.

Bezpłatne testy - kto je zapewnia?

Niektóre biura podróży zalecają takie rozwiązanie, inne oferują odpłatne badanie, zależnie od wybranego kierunku. Cena takiego testu to około 100 złotych, już z tłumaczeniem na język angielski. To spora oszczędność, ponieważ poza biurem usługa taka może kosztować nawet 500 złotych. Decydując się na test z biura podróży, otrzymujemy specjalny kod, z którym następnie możemy udać się do laboratorium w celu wykonania badania. Na wynik nie trzeba czekać dłużej niż 24 godziny i można odebrać go online.