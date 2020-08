Wakacje w Beskidach inne, niż zwykle. Jakie były dla słynnej cukierni „U Janeczki” w Wiśle?

Rozmowa z Janiną Białas, właścicielką słynnej Cukierni „U Janeczki” w Wiśle

Kończą się wakacje, które upłynęły w cieniu epidemii koronawirusa. Jakie to było lato dla słynnej cukierni „U Janeczki” w Wiśle?

Te wakacje były po prostu inne, niż co roku. Nie były dla nas bardzo złe, ale dobre też nie były. Postaraliśmy się przyzwyczaić do sytuacji, dostosować się jakoś do niej. Cieszymy się, że nie musieliśmy zlikwidować firmy, bo na samym początku pandemii było takie zagrożenie. Ale jeśli chodzi o wakacje to turystów było w miarę dużo. Może też dlatego, że nie wyjeżdżali tak chętnie zagranicę? Przyjeżdżali więc do nas.

Od pierwszych dni wakacji?

Na początku wakacji, w lipcu, turyści bali się przyjeżdżać. Zresztą, sami też nie wiedzieliśmy, co nas czeka i jak to wszystko się potoczy. Był jeden wielki znak zapytania. Ale później to wszystko rozkręciło się. Renoma naszej cukierni też pomogła. Odwiedzali nas raczej stali klienci, którzy od lat przyjeżdżają do Wisły i wiedzą, gdzie udać się na fajną kawkę i ciacho. Myślę, że zamkniemy ten okres nie na dużych stratach w porównaniu do poprzednich sezonów. Jednak porównując tegoroczne wakacje do poprzednich lat, to – mimo wszystko - spadek jest znaczący.