Wakacje z dziećmi w Katowicach. Przed Galerią Libero powstała chilloutowa strefa. Ale fajna zabawa. Zobaczcie Magdalena Grabowska

Gigantyczny zamek pełen atrakcji dla dzieci, mega-trampolina z 8 miejscami do powietrznych akrobacji, tor do skimboardingu, a także karuzela napędzana… siłą mięśni rodziców - to tylko jedne z wielu atrakcji przed galerią Libero w te wakacje! Na letnim Placu do Radości powstała także strefa chill-out i gastro. Nie macie pomysłu na weekend? Skorzystajcie z bezpłatnej strefy!