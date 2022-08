Wakacyjne propozycje wydarzeń weekendowych w województwie śląskim. Zobacz, o się będzie działo w długi weekend w Śląskiem Monika Jaracz

Wakacyjne propozycje wydarzeń weekendowych w województwie śląskim. Z uwagi na to, że trwają wakacje i wiele osób spędza czas wolny poza miejscem zamieszkania, nie ma obecnie takiej liczby atrakcji, jak w innych miesiącach w roku. Mimo to, można jednak znaleźć ciekawe propozycje imprez, jakie będą odbywały się w najbliższych dniach. Zobacz, co się będzie działo w długi weekend w Śląskiem!