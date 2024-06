Wakacyjny rozkład jazdy PKP Intercity dla województwa śląskiego. Ze stacji w Czechowicach czy w Rybniku dojedziemy do Grazu w Austrii

Wakacyjny rozkład jazdy PKP Intercity dla województwa śląskiego. Są nowości

W okresie wakacyjnym mieszkańcy województwa śląskiego będą mogli skorzystać między innymi z bezpośredniego pociągu do Zakopanego IC 83192 Podhalanin, a do Szklarskiej Poręby - TLK 16191 Karkonosze. Wydłużeniu ulegnie także trasa pociągu IC 54150 Halny. Teraz pociąg kursuje z Bydgoszczy do Bielska-Białej, a pojedzie do Zakopanego. Nad morze będzie można pojechać np. do Kołobrzegu pociągiem IC 38151 Krakowianka, EIC 4850 Fregata czy IC 3829 Grottger. Wydłużona zostanie relacja pociągu IC 48150 Gwarek - zamiast na trasie Katowice – Słupsk pojedzie on aż do Ustki.