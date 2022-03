Walczą z zaśmiecaniem środowiska, marnowaniem żywności i wspierają lokalnych dostawców. To pierwszy sklep zero waste w Chorzowie

Wszystkie towary dostępne w sklepie na rogu ulic Chrobrego i Wolności w Chorzowie sprzedawane są luzem na wagę, czasem na sztuki. Zakupy nigdy nie są wydawane w plastiku. Nie ma tu też foliowych jednorazówek, a klienci i klientki przychodzący z własnymi opakowaniami dostają 5% rabatu. Historia powstania "Luuuzem" jest prosta. Właściciele, wychodząc na zakupy, sami nie mogli znaleźć miejsca, które pozwoli im zrealizować własne potrzeby, bez generowania wielkiej ilości odpadów.

- Często chodzi się po bułkę do sklepu, bierze się ją do woreczka, zjada i wyrzuca opakowanie. Trwa to wszystko minutę, a powstaje niepotrzebny śmieć. Z mężem szliśmy z takim myśleniem coraz dalej, aby robić zakupy do własnych opakowań. Udało nam się z warzywami, pieczywem i mięsem, natomiast z mąką i makaronem nie było takiej możliwości. Ten sklep powstał z naszej własnej, konsumenckiej potrzeby - tłumaczy Marcelina Rybarz, właścicielka sklepu Luuuzem.