Waldemar Andzel - aktywność w Sejmie i najważniejsze informacje

Kim jest Waldemar Andzel?

wiek: 50

wykształcenie: wyższe

Waldemar Andzel jest politologiem oraz posłem na Sejm IX kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Urodził się 17 września 1971 roku w Czeladzi. Od 1989 roku należał do Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy. Następnie w 1990 roku przeszedł do Porozumienia Centrum, potem wstąpił do Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów i później dołączył do Prawa i Sprawiedliwości. Jest wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego PiS, a w 2021 roku został nominowany do składu Rady Doradców Politycznych przez premiera Mateusza Morawieckiego.