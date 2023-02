WALENTYNKI DLA SINGLI? 10 pomysłów dla singli na samotny dzień zakochanych. Sprawdź co robić by jakoś go przetrwać...

Choć dla wielu dzień zakochanych jest dniem jak każdy inny, niektórzy mogą poczuć się wyjątkowo samotnie. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej coś dla siebie! Ten dzień nie musi należeć do najgorszych. Choć w miejscach publicznych pewnie aż będzie roić się od zakochanych par i randek, nie należy ich całkowicie unikać. Są miejsca, do których pary nie zaglądają. Pamiętaj, że najważniejszą miłością jest miłość do samego siebie - wystarczy, że zadbasz o siebie psychicznie i fizycznie. Przedstawiam kilka pomysłów na to, jak spędzić walentynki samotnie - Sprawdźcie!

Samotność w Śląskiem w liczbach

Może ci się dziś wydawać, że zakochani są wszędzie. Jednak liczby mówią same za siebie! Aż 27% osób województwie śląskim to kawalerowie i panny, do tego należy doliczyć 8% osób po rozwodzie. Sumując otrzymamy 35%! Wśród nich na pewno znajdziemy osoby w związkach nieformalnych, jednak w wielu przypadkach są to osoby samotne, które tak samo jak Ty będą dzisiejszy dzień w pojedynkę. Zatem - głowa do góry. Znajdź aktywność, która przyniesie ci dzisiaj odrobinę szczęścia. Jeśli nie masz pomysłu - zajrzyj do naszej galerii.