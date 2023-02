Walentynki w Św. Walentym? Tak, jest taka miejscowość we Francji: Saint Valentin. Jak świętuje miasteczko z patronem zakochanych w nazwie? Jolanta Pierończyk

Walentynki w Świętym Walentym? Tak, jest taka miejscowość we Francji. Nazywa się tam Saint Valentin i jest zaprzyjaźniona z miejscowością o tej samej nazwie w Austrii. A więc mamy w Europie dwie miejscowości z imieniem patrona zakochanych w nazwie. Zajrzyjmy do francuskiego St Valentin, który na co dzień reklamuje się jako miasteczko zakochanych, a 14 lutego mówi się o nim wprost "serce Francji".