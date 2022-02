Walentynkowe morsowanie w Myszkowie, w piątym stawie

Był więc balonik w kształcie czerwonego serduszka.

Morsowanie odbywa się z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa. Nie ma bicia rekordów. W wodzie można przebywać maksymalnie 5-7 minut. To czas dla osób już zaprawionych w morsowaniu. Dla debiutantów wystarczy wejście i wyjście z wody, maksimum 1 minuta.

Nieodpowiedzialne morsowanie jest bez sensu. Kiedy zbyt długo przebywa się w lodowatej wodzie, skutki można odczuwać nawet po kilku godzinach. To mogą być dreszcze. Nie należy morsować codziennie. Dobrze jest zachować tygodniowy dystans między zimnymi kąpielami.

Przed wejściem do wody jest obowiązkowa rozgrzewka. Trzeba mieć buty. Nie musi to być specjalistyczne obuwie. Mogą to być np. stare buty, które po morsowaniu można wysuszyć albo wyrzucić.

Po wyjściu z wody szybki się wycieramy i ubieramy zaczynając do góry.

Dzisiaj w Mielnie kończy się 18. i 19. Międzynarodowy Zlot Morsów, który zaczął się w czwartek, 10 lutego. Na zlot pojechała grupa myszkowskich morsów. Morsowanie ma bogate tradycje na ziemiach polskich. Za początek można uznać rok 1808. Wtedy w Brzeźnie utworzono pierwsze morskie kąpielisko, które także poza letnim sezonem było otwarte dla gości. "Licencjonowane" morsowanie to już XX wiek. W 1975 roku powstał pierwszy klub morsów, w Gdańsku.