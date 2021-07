Walka z niską emisją w Pszczynie. Mieszkańcy mogą liczyć na jeszcze większą pomoc od gminy

Nie da się ukryć, że Pszczyna od lat zajmuje czołowe miejsca wśród gmin woj. śląskiego, w których odnotowuje się najgorszą jakość powietrza. Główną przyczyną takiego stanu jest niska emisja pochodząca z domowych instalacji grzewczych. Dlatego tak wiele przedsięwzięć ekologicznych, których celem jest poprawa jakości powietrza, skierowano właśnie do Pszczyny.

Przypomnijmy. Pszczyna jest jedynym miastem w woj. śląskim, który bierze udział w pilotażowym programie. Ma on na celu poprawę jakości powietrza, a przewidziano na niego około 6 mln złotych.

Program nosi nazwę „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - pilotaż”. Nabór o dofinansowanie w ramach tego programu ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program skierowany jest do osób fizycznych - właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Pszczyny. Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Na dofinansowanie tych przedsięwzięć przewidziano kwotę 6.070.000 zł w formie dotacji, w tym 70.000 zł dla gminy Pszczyna na działania informacyjno-promocyjne związane z programem. Wnioski przyjmowane będą do 31 stycznia 2022 r.