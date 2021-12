Wandal w Lublińcu skazany za napisy na elewacji kościoła. Sprawca usłyszał wyrok sądu za obrazę uczuć religijnych

Głośna sprawa pomalowania kościoła św. Mikołaja w Lublińcu znalazła swój finał w sądzie. Przypomnijmy, że w toku postępowania ustalono, że w okresie od 5 do 6 stycznia 2021 roku doszło do uszkodzenia elewacji zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja w Lublińcu, czym spowodowano straty w wysokości około 1.200 zł. Sprawca na ścianie budynku namalował czarną farbą symbole mniejszości seksualnych.

W śledztwie prokurator przedstawił Adamowi G. zarzut popełnienia przestępstwa z art.108 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, polegający na uszkodzeniu zabytkowego kościoła oraz przestępstwa obrazy uczuć religijnych, poprzez znieważenie miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Przesłuchany przez prokuratora Adam G. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, lecz nie potrafił w sposób logiczny wyjaśnić powodu obecności w okolicach kościoła i faktu ubrudzenia rąk farbą.

W dalszym śledztwie ustalono, że 13 grudnia 2020 roku Adam G. wspólnie z 30-letnim Andrzejem B. dokonał zniszczenia drzwi do toalety miejskiej, powodując straty w wysokości 4.600 zł na szkodę Miasta Lubliniec. Przesłuchany pod zarzutem zniszczenia mienia Andrzej B. przyznał się do tego przestępstwa, wyjaśniając, że czynu dopuścił się wspólnie z Adamem G., który do popełnienia czynu nie przyznaje się.