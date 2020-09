Wandale podpalili nową kładkę w Sosnowcu na ul. Naftowej. Radni oferują pieniądze za wskazanie sprawców

- Za wskazanie osób, które dopuściły się tego incydentu przekaże nagrodę w postaci 500 zł. Następnym razem naprawdę może dojść do tragedii.. - napisał radny Damian Żurawski - Radny Grzegorz Mentel również dorzuca do nagrody 500 zł! Razem mamy już 1000 zł za wskazanie sprawcy - dodał.

Piękna i bezpieczna. Taka była nowa kładka położona nad Brynicą w Sosnowcu. To tędy wielu mieszkańców przechodziło w miejsca rekreacyjne np. na Kąpielisko Hubertus. Była, bo została zniszczona. Ktoś próbował ją podpalić. Na szczęście mu się to nie udało.

- Oo i faktycznie proponuje ustawić tam kamerkę... to nie pierwszy raz, co kilka miesięcy ktoś wyrywał deski, albo skakał i się zapadały, może to by wykluczyło taka dewastacja... wiem że to koszt, ale remont kładki też nie był darmowy... w końcu się zwróci - pisała Esta Rud.