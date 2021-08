Wandale w Lublińcu niszczyli, co znalazło się na ich drodze - samochody, przystanek, ławki

Jak poinformował sekretarz miasta, zarówno ławki jak i kontenery położone były na terenie należącym do jednej z sieci handlowych. W rozmowie z lublinieckim.pl Józef Korpak wskazał na konieczność zwiększenia liczby policyjnych patroli, zwłaszcza w trakcie weekendów. Według Józefa Korpaka w taki sposób można wzmocnić działania prewencyjne, które przynajmniej w pewnym stopniu powstrzymywałyby wandali, tym bardziej, że – jak przyznał – sieć miejskiego monitoringu nie jest na tyle rozbudowana aby w pełni zabezpieczać przestrzeń miejską.

To nie jedyne akty wandalizmu, do których doszło tej nocy. Nieznani sprawcy uszkodzili też kilka samochodów na lublinieckim osiedlu. - Mogę też potwierdzić, że na jednym z osiedli doszło do uszkodzenia trzech pojazdów. Zawiadomienia w tej sprawie złożyły osoby prywatne - dodaje sierżant Konicki.