Wariant Delta koronawirusa w Katowicach. Naukowcy z Gyncentrum w Sosnowcu wykryli kolejny przypadek wariantu indyjskiego

NOWE Rozebrany mężczyzna biegał po osiedlu w Siemianowicach. 23-latek został pobity i wyrzucony na dwór w samej bieliźnie

23-latek przyjechał odebrać dług od znajomych w Siemianowicach Śląskich. Nikt nie spodziewał się jednak, że sprawa przybierze taki obrót. Mężczyzna został pobity. Sprawcy kazali mu się rozebrać do bielizny i wyrzucili go na osiedle. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane, a piąta ma policyjny dozór. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia.