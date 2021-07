Warszawa. Kobieta zmarła zanim przyjechała karetka. Dyspozytorka pomyliła dzielnice

Ambulans został wezwany do kobiety w ciężkim stanie i przyjechał dopiero po 68 minutach. Jednak, aby karetka dotarła do pacjentki, jej mąż musiał drugi raz dzwonić na pogotowie i prosić o pomoc. Stało się tak dlatego, że dyspozytorka odwołała karetkę i kazała załodze wracać do bazy. Nie wiadomo, jakie były powody odwołania ambulansu, ponieważ w karcie zlecenia była podana jedynie informacja "odwołanie" - czytamy w Onecie.

"Zespół nie miał innego wyjścia i musiał zawrócić do miejsca wyczekiwania. WSPRiTS "Meditrans", na mocy zmian w przepisach, teraz jest tylko dysponentem, który wykonuje zlecenia dyspozytora medycznego. Nie ma wpływu na kolejność podejmowanych zgłoszeń, sama nie odwołuje też zleceń" - informuje Onet Piotr Owczarski, główny specjalista ds. promocji, marketingu i środków zewnętrznych WSPRiTS "Meditrans", pełniący rolę jej rzecznika prasowego.