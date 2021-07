Warszawa. Sprzedający wycofali się ze sprzedaży Wotum Aleksa z Tarnowa nad Wisłą

Budynek sakralny o nazwie Wotum Aleksa nad Wisłą we wsi Tarnów niedaleko Garwolina wybudowano w 2011 roku. Jego projekt był dziełem pracowni Beton, na zlecenie prywatnego inwestora - informuje Onet.pl.

Zdjęcia drewnianego budynku sakralnego pojawiło się we wszystkich pismach i serwisach architektonicznych. Trafił on również do finałowej piątki Nagrody Architektonicznej Polityki i otrzymał nominację do najważniejszej europejskiej nagrody architektonicznej im. Miesa van der Rohe - czytamy w Onecie.

Słynny budynek kilka tygodni temu został wystawiony na sprzedaż za 50 tys. zł. Aktualnie oferta sprzedaży została wycofana przez właścicieli obiektu. "Telefony się urywały, parę osób przyjechało nawet, żeby zobaczyć ten budynek. Z uwagi na tak duże zainteresowanie postanowiliśmy na razie wstrzymać się z decyzją, co dalej" – poinformowała Onet właścicielka obiektu.

