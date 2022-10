Warszawa z najnowocześniejszym ośrodkiem badań klinicznych w Europie. Nowe perspektywy terapii onkologicznych w Polsce Materiał partnera

Nowoczesne rozwiązania w walce z nowotworami to szansa na leczenie dla tysięcy pacjentów, którzy każdego roku otrzymują diagnozę zmieniającą ich życie. 26 października w Warszawie nastąpiło otwarcie zaawansowanego technologicznie ośrodka sieci Pratia. Oznacza to dla mieszkańców całej Polski większy dostęp do innowacyjnych terapii onkologicznych. Uroczystość otwarcia placówki objął patronatem honorowym Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.