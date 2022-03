"Warszyc" wręcz maniakalnie dbał o dyscyplinę. Rozmowa z doktorem Tomaszem Toborkiem

Pańskie badania świadczą, że jest pan zafascynowany postacią „Warszyca”. Dlaczego powinniśmy o nim pamiętać i przypominać jego historię?

Postaci Żołnierzy Wyklętych, dowódców tego formatu, które możemy opisać, nie jest znowu tak dużo. „Warszyc” jest jednym z najważniejszych z nich, dlatego po pierwsze trzeba o nim pamiętać ze względów praktycznych.

Poza tym był postacią wyjątkową na tle innych Żołnierzy Wyklętych czy raczej żołnierzy podziemia komunistycznego, bo tak wolałbym ich określać. „Warszyc” wyjątkowo dbał o dyscyplinę i morale swoich żołnierzy. W jego przypadku trudno doszukać się momentów, w których można byłoby mu zarzucić zbyt radykalne działania lub zbyt pospieszne wykonywanie wyroków śmierci.

„Warszyc” poza walką z reżimem na śmierć i życie, walczył również o wyższe cele. Zachęcał do odbudowy kraju, do nauki. Maniakalnie wręcz dbał o dyscyplinę, po to, aby mieć mandat do występowania w imieniu społeczeństwa. Do tego trzeba było samemu pozostawać nieskazitelnym i okazywać moralną wyższość nad wrogiem. Był to wzorzec człowieka i patrioty, niesłychanie konsekwentnego w swoich poglądach.