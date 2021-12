Warto dbać o siebie nawzajem. ZTM wspólnie z policją i epidemiologami apeluje o ostrożność. Od 15 grudnia wchodzą nowe obostrzenia

ZTM dba o bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej podczas pandemii

– Realizujemy standardy, które pozwalają zmniejszyć ryzyko zarażeń wśród społeczeństwa. Nasi operatorzy dezynfekują pojazdy, ozonujemy Punkty Obsługi Pasażera i zachęcamy do przestrzegania zasad sanitarnych, nakłaniając pasażerów do noszenia maseczek i odkażania rąk. Podjęliśmy również współpracę ze śląską policją, która kontroluje przestrzeganie obowiązujących przepisów – wymienia Małgorzata Gutowska, dyrektor ZTM.

ZTM już na początku pandemii czynnie włączył się do działań na rzecz bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej. Nie inaczej jest podczas obecnej fali zakażeń.

ZTM skierował prośbę do policji o weryfikację czy w autobusach, tramwajach i trolejbusach pasażerowie noszą maseczki. Już we wrześniu 2021 r. zwrócono się do 135 jednostek policji w regionie z wnioskiem o kontrole.