Warto zrobić zielony zwrot i wymienić ogrzewanie na ekologiczne. Kto może się starać o dofinansowanie? oprac. MOKR

Rośnie świadomość ekologiczna. Ponad 60 procent mieszkańców domów wskazuje ekologię, jako powód wymiany źródła ciepła Fot. mat. prasowe Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Ponad 60 procent mieszkańców domów wskazuje ekologię, jako powód wymiany źródła ciepła, a co trzeci badany deklaruje, że dofinansowanie przekonałoby go do wymiany ogrzewania na bardziej eko – wynika z danych TAURONA. Z okazji Światowego Dnia Ziemi energetyczny lider opublikował bezpłatny e-book o wymianie ogrzewania.