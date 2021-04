Warunki turystyczne w Beskidach? Ruch umiarkowany, w wyższych partiach gór ponad 70 cm mokrego śniegu

Pogoda w ten weekend w Beskidach daleka jest od wymarzonej i tak bardzo oczekiwanej o tej porze roku. Niby wiosna, a w sobotę 24 kwietnia gdzieniegdzie przebija się słońce, ale i tak jest pochmurno i chłodno. W niedzielę 25 kwietnia na słońce w ogóle nie ma co liczyć, również będzie zimno, ledwie 5 do 7 stopni Celsjusza, a na przykład w Wiśle przed południem zapowiadany jest nawet deszcz.

Beskidy: Ponad 70 centymetrów śniegu leży w górach

- W górnych partiach Beskidów, powyżej tysiąca metrów nad poziomem morza, leży jeszcze 70 centymetrów śniegu. Rano jest zmrożony, a później z powodu ocieplenia mokry. Wiadomo więc, jak po takim śniegu się idzie - stwierdził w rozmowie z DZ Łukasz Urbanek, ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dodał, że na szlakach panuje umiarkowany ruch, mimo to od czasu do czasu do czasu ratownicy muszą naprowadzać turystów, którzy z powodu zmiennej pogody w wyższych partiach gór tracą orientację w terenie.