Watch 3 Pro Elite – pierwszy smartwatch Huawei z nowym systemem, HarmonyOS. Test, recenzja

Huawei Watch 3 Pro Elite to najdroższy i najlepiej wykonany zegarek nowej serii. Dla porządku warto przypomnieć, że seria Watch 3 liczy sobie w sumie cztery modele. Podstawowe Watch 3 to wersje Classic (skórzany pasek) i Active (opaska z fluoroelastomeru), natomiast Watch 3 Pro to wersje Classic (skórzany pasek) i Elite (tytanowa bransoleta). Dodajmy, że zegarki z „Pro” w nazwie mają kopertę z tytanu, dual GPS i pojemniejszy akumulator.

Jakość wykonania i wyposażenie

Już poprzedni flagowy zegarek Huawei, Watch GT 2 Pro, był dość duży, ale nowy zegarek w wersji Elite jest jeszcze większy, wystarczy zerknąć na wymiary: 48 x 49,6 x 14 mm! Tytanowa koperta (waży około 64 gramów) i bransoleta lekkie nie są, więc zegarek dobrze czuć na ręce. Dodajmy, że ekran pokryty jest szafirowym szkłem, a spód koperty jest ceramiczny. Huawei Watch 3 Pro Elite posiada dwa przyciski – Home to obrotowa koronka ułatwiająca poruszanie się po menu systemu, jest też klawisz boczny domyślnie uruchamiający ćwiczenia, można go jednak przypisać do innej akcji. Na dolnej części obudowy znajdują się głośnik i mikrofon (dobrze działające podczas rozmów telefonicznych, możemy też tworzyć notatki głosowe), a także bogaty zestaw czujników – zegarek nie tylko mierzy puls czy poziom SpO2, ale także temperaturę.