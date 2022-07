Ważne! Pamiętaj o dokumentach. Ich ważność może przesądzić o wakacjach. Co trzeba wiedzieć? Najważniejsze informacje w pigułce

W zależności od kraju do jakiego się wybieramy, musimy posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości: paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem na wakacje warto zerknąć do kiedy nasz dokument jest ważny. Dlaczego? Może okazać się, że zamiast cieszyć się widokiem z okna samolotu, będziemy w drodze powrotnej do domu. Zebraliśmy najważniejsze informacje na temat zagranicznych wyjazdów i dokumentów, żeby pomóc Wam w przeprawie na wymarzony wypoczynek. Co musisz wiedzieć?