Wbicie pierwszej łopaty na budowie Jurajskiego Agro Fresh Parku nastąpi po 2024?

Nowoczesny rynek hurtu rolno-spożywczego ma powstać w Kościelcu pod Częstochową, gdzie krzyżuje się droga krajowa nr 91 łącząca Śląsk z regionem częstochowskim oraz autostrada A1. RFG SA, czyli pomysłodawca tego przedsięwzięcia, zaplanował wykonanie czterech wielkopowierzchniowych hal po ok. 10 000 m2 każda, wraz z obiektem administracyjno-biurowym, zadaszeniami producenckimi i infrastrukturą towarzyszącą. Rynek będzie miał za zadanie skrócić łańcuchy dostaw i liczbę pośredników, którzy znajdują się pomiędzy wytwórcą a ostatecznym klientem. Z kolei siostrzana spółka Częstochowa Wiolinowa chce wybudować w dzielnicy Grabówka bloki mieszkalne, których połowa mieszkań przeznaczona byłaby do sprzedaży, a połowa na wynajem z możliwością dojścia do kupna.

W obu spółkach w mijającym tygodniu doszło do kontroli poselskiej poseł Izabeli Leszczyny i posła Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej, którzy zarzucili władzom spółek obsadzanie stanowisk po kluczu partyjnym, słabe efekty pracy, a wręcz bezczynność zarządzających i zbyt wysokie zarobki.