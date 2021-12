Wchodzą na Babią Górę bez ubrania! Kickboxerzy Siły Mysłowice znowu to zrobili! Zobaczcie zdjęcia

Zawodnicy Siły Mysłowice zdobywali Babią Górę. Bez ubrań!

Kickbokserzy Siły Mysłowice mają niecodzienne hobby. Zimą uwielbiają zdobywać beskidzkie szczyty i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w góry wyruszają bez ubrań mając na sobie jedynie spodenki i plecak.

- Traktujemy to jako kolejny trening. W gorę wchodzimy, natomiast w dół zbiegamy ze szczytu, by utrzymać ciepłotę ciała. Robimy takie wyprawy co 2-3 tygodnie i zdobyliśmy razem już z 10-11 szczytów w Beskidzie Śląskim oraz Żywieckim - powiedział Sebastian Stachoń, trener Siły.

