WEEK Tury kultury w Tychach. Szymon Bobrowski: To nie ja wybrałem ten zawód, to zawód wybrał mnie Jolanta Pierończyk

Szymon Bobrowski, gość cyklu "Tury kultury" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach. Spotkanie prowadził Marcin Michrowski

Aktor Szymon Bobrowski był kolejnym gościem cyklu "Tury kultury" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Powiedział m.in. że to nie on wybrał ten zawód, to zawód wybrał jego. Nie wiadomo jednak, jak by to było, gdyby nie Jan Machulski, ówczesny dziekan w łódzkiej filmówce.