Weekend w górach? 5 ciekawych szczytów Beskidu Żywieckiego. Wybierzecie się?

Dla wprawionych w góskie podróże turystów dobrą alternatywą dla czerwonego szlaku będzie wyprawa Akademcką Percią, czyli szlakiem żółtym, który uznawany jest za najtrudniejszy szlak w Beskidach. Prowadzi on na Babią Górę od najbardziej stromej, północnej strony szczytu. Jest jednokierunkowy, przeznaczony tylko do podchodzenia. Najtrudniejszym miejscem na trasie jest Czarny Dziób, czyli pionowa ściana, która ma ok. 8 m wysokości. Wejście tym szlakiem również może zająć ok. 2,5 godziny.

Rysianka (1322 m n.p.m.) to jeden z najpiękniejszych zakątków Beskidu Żywieckiego. Warto wybrać się na ten szczyt z Żabnicy Skałki, przechodząc przez urokliwą Halę Pawlusią (1184 m n.p.m.). Trasa oznaczona jest kolorem zielonym. Początkowo szlak prowadzi drogą asfaltową, potem - po przejściu drewnianego mostka - zaczyna się leśna droga. Dość wąska, ale też bardzo urokliwa ścieżka, która prowadzi na piękną górską polanę. Stamtąd przyjemnym odcinkiem dotrzemy na Rysiankę. Ta podróż może zająć ok. 2,5 godziny. Na Rysiance znajduje się schronisko, z którego roztacza się widok na Pilsko, Babią Górę, a przy dobrej widoczności także na Tatry i Małą Fatrę. Na rozległej hali kwitną krokusy.

Wielka Racza (1236 m n.p.m.) to kolejny interesujący szczyt Beskidu Żywieckiego. Najłatwiej i najszybciej na ten szczyt prowadzi szlak żółty z Rycerki Kolonii, gdzie znajduje się parkingu. Trasa na szczyt nie jest zbyt męcząca, jednak prawie cały czas łagodnie się wspina. Początkowo prowadzi szerokim pasem, końcówka natomiast jest bardziej leśna. Piękne widoki towarzyszą nam niemal przez cały spacer, na szczycie znajduje się rozległa polana, na której można odpocząć i nabrać sił. Warto wziąć ze sobą np. kocyk. Znajduje się też tutaj schornisko oraz platforma widokowa. Wejście na Wielką Raczę żółtym szlakiem z Rycerki Kolonii powinno zająć ok. 1,5 godziny.

Wielka Rycerzowa. Szlak: Soblówka – Hala Rycerzowa – Wielka Rycerzowa

Wielka Rycerzowa (1226 m n.p.m.) to piąta propozycja. Szczyt kusi pięknymi widokami i bardzo klimatycznym schroniskiem. Warto wybrać się na Wielką Rycerzową żółtym szlakiem z Soblówki, który uznawany jest za szlak bardziej widokowy niż czarny, prowadzący również z tej miejscowości. Wybierając żółty szlak od parkingu asfaltową uliczką przejdziemy do szerokiej leśnej drogi. Potem będzie już nieco stromo. Po dojściu do polany pozostanie już dosłownie kawałek do Hali Rycerzowej, gdzie stoi urokliwa bacówka. Trochę wyżej znajduje się natomiast szczyt Wielkiej Rycerzowej. Wędrówka żółtym szlakiem z Soblówki na Wielką Rycerzową powinna zająć ok. 1,5 godziny.