Weekend w klubie Pomarańcza w Katowicach. Co to była za impreza! Muzyka, taniec i dobra zabawa. Zobaczcie zdjęcia

Pomarańcza to jeden z największych klubów na Śląsku, który od ponad 8 lat zachęca do zabawy i tańca. Klub mieści się przy katowickim rynku - w budynku Galerii Skarbek, przy ulicy Mickiewicza 4. Do klubu wjeżdża się panoramiczną winda z widokiem na centrum Katowic. Do dyspozycji klubowiczów są 3 sale muzyczne: klubowa, dance oraz cubana z muzyką latino.