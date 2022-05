WEEKEND Wyjątkowe szlaki turystyczne w Beskidach. Świetne miejsca na majówkowy spacer. Sprawdźcie!

Wielka Czantoria (Beskid Śląski) – szlak Ustroń Polana – Wielka Czantoria To wyjątkowe miejsce w Beskidzie Śląskim znajduje się nieopodal Ustronia oraz Wisły. To również jeden z najpopularniejszych beskidzkich szczytów. Czantoria wznosi się na wysokość 995 m n.p.m. Można ją zdobyć z Ustronia Polany szlakiem czerwonym (najkrótsza trasa), startując z parkingu przy dolnej stacji kolejki linowej, do którego dojedziemy drogą krajową 941. Podróż na szczyt powinna zająć ok. 90 minut. Na początku szlak jest bardzo klimatyczny, wokół otaczają nas lasy, z kolei im wyżej tym widoki stają się bardziej imponujące. Na samym szczycie stoi wieża widokowa o wysokości 29 metrów. Jeszcze tylko 118 schodów i można cieszyć się piękną panoramą, która zapiera dech w piersiach.

Wielka Rycerzowa (Beskid Żywiecki) – szlak Soblówka – Hala Rycerzowa – Wielka Rycerzowa – Soblówka Piękne widoki i klimatyczne schronisko. Warto wybrać widokowy szlak żółty z Soblówki, który połączyć można również ze szlakiem czarnym, robiąc tzw. pętlę. Ze szczytu Wielkiej Rycerzowej (1226 m n.p.m.) widać Królową Beskidów, czyli Babią Górę. Widoczne są też Pilsko i Tatry. Nieco niżej na Hali Rycerzowej mieści się schronisko, czynne od 8.00 do 20.00. Wyprawa wolnym spacerkiem i z przystankiem w schronisku zajmie nam ok. 4 godziny.

Babia Góra (Beskid Żywiecki) – szlak Przełęcz Krowiarki – Sokolica – Kępa – Babia Góra Szlak czerwony, czyli najprostszy z tych, które prowadzą na Babią Górę (1725 m n. p. m.). Nie powinno nas tutaj nic zaskoczyć, o ile przygotujemy się na każdy rodzaj pogody. Trasa rozpoczyna się tzw. schodkami, ma kilka urokliwych miejsc widokowych, końcówka przebiega między kosodrzewiną. Szczyt jest dość rozległy, oczywiście w partiach szczytowych należy spodziewać się jeszcze pokaźnej warstwy śniegu. Na taką wyprawę trzeba poświęcić co najmniej pół dnia.

Wapienica – Błatnia – Klimczok – Szyndzielnia – Wapienica (Beskid Śląski) Startujemy z Wapienicy niebieskim szlakiem na Błatnią (917 m n.p.m.). Przy wapienickiej zaporze znajduje się jedyne tak długie i strome podejście na całej trasie. Jak już uda nam się wdrapać, szlak będzie znacznie łagodniejszy. Kierujemy się na Błatnią, stamtąd możemy pójść dalej na Klimczok (1 117 m n.p.m.), na który prowadzi widokowy żółty szlak z panoramą na Szczyrk, Brenną i Beskid Śląski. Z Klimczoka mamy już blisko na Szyndzielnię (1 028 m n.p.m.), wolnym spacerkiem przejdziemy tę drogę w 20 minut. Trasę można zakończyć schodząc do Wapienicy lub zjeżdżając kolejką do bielskiej dzielnicy Olszówka. Oczywiście podczas wyprawy warto odwiedzać kolejne schroniska, znajdujące się kolejno na Błatniej, Klimczoku i Szyndzielni. Ta trasa również zajmie nam kilka godzin.

Magurka Wilkowicka (Beskid Mały) – Wilkowice – Schronisko PTTK Magurka Wilkowicka – Wilkowice Szlak zielony zaczyna się w Wilkowicach przy ul. Turystycznej. Dalej prowadzi do lasu porastającego stoki Magurki Wilkowickiej. Stąd po około godzinie marszu można dotrzeć do schroniska. Na szczycie rozpościera się panorama pasma Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego oraz Małej Fatry. Po chwili odpoczynku na Magurce Wilkowickiej (909 m n.p.m.) można podejść jeszcze na Czupel (930 m n.p.m.), czyli najwyższy szczyt Beskidu Małego. Tutaj trudno o piękne widoki, gdyż jest to miejsce zalesione.

Wielka Racza (Beskid Żywiecki) – Wielka Racza – Szlak z Rycerki Kolonii Wielka Racza (1236 m n.p.m.) to szczyt Beskidu Żywieckiego. Najłatwiej i najszybciej na ten szczyt prowadzi szlak żółty z Rycerki Kolonii. Na Wielkiej Raczy znajduje się schronisko górskie PTTK oraz wieża widokowa z panoramą na Beskid Śląski, Małą Fatrę, Tatry, Beskid Żywiecki z Babią Górą i Pilskiem. Wyprawa zaczyna się z miejscowości Rycerka Górna, gdzie przy szlaku znajduje się parking. Trasa na szczyt nie jest zbyt męcząca, jednak prawie cały czas się wspina. Początkowo prowadzi szerokim szlakiem, końcówka natomiast jest bardziej leśna. Piękne widoki towarzyszą nam niemal na całym odcinku, na szczycie znajduje się rozległa polana, na której można odpocząć. Warto skorzystać też ze schroniska czy wieży widokowej.

Barania Góra (Beskid Śląski) – Lipowa Ostre – Magurka Radziechowska – Magurka Wiślańska - Barania Góra To jedna z bardziej wymagających szlaków w Beskidach. Rozpoczyna się w miejscowości Lipowa Ostre, skąd zielony szlak prowadzi nas na Magurkę Radziechowską (1091 m n.p.m.). Ten odcinek ma nieco ponad 6 km długości. Dalej przejdziemy szlakiem czerwonym do Magurki Wiślańskiej (1129 m n.p.m.), która jest ważnym punktem w głównym grzbiecie baraniogórskim. Do Baraniej Góry (1220 m n.p.m.) pozostają prawie 3 km szlakiem czerwonym. Na szczycie znajduje się wieża widokowa.