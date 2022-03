WEEKEND: Zbrodnia po częstochowsku. Co ją łączy z Lublińcem? Rozmowa o najnowszej książce Anny Krystaszek

Pani debiutancka powieść "W cieniu terapeutki" okazała się dla czytelników pajęczyną zagadek i zwrotów akcji, a zakończenie dla wielu było dość zaskakujące. Czy to jest właśnie przepis na dobry kryminał?

Nie wiem, jaka jest recepta na dobry kryminał. Ja mam taki styl pisania. Chcę dostarczyć czytelnikowi wielu różnorakich emocji, utrzymać go w ciągłym napięciu. Właśnie dlatego prowadzę narrację z perspektywy kilku bohaterów. Tworząc, mogę jedynie liczyć na to, że czytelnikom spodoba się to, co proponuję. Moim przepisem na książkę jest systematyczna praca. Głównie po to, by to, co tworzymy było głęboko w nas. By żyło, pracowało, tworzyło się. Takie jest moje zdanie, a raczej mój przepis na pisanie - systematyczność i dużo poświęconego czasu, bo nawet kiedy nie siedzę przy komputerze, w mojej głowie dużo się dzieje.