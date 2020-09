Węgiel koksowy surowcem strategicznym w Unii Europejskiej. Akcje JSW nagle poszybowały w górę

Dobry czas dla JSW na razie bardzo dobrze widać w cenach akcji, które po wpisaniu węgla koksowego na listę surowców strategicznych w UE (Critical Raw Materials for the EU), poszybowały w górę. Na świecie 24 procent węgla pochodzi z Austtralii, w Europie to JSW rozdaje jest jego największym produdentem – zaspokaja 20 procent zapotrzebowania europejskiego hutnictwa! 3 września za akcję JSW na giełdzie płacono nieco ponad 15 zł, w kolejnych dniach stale rosną – by dobić do prawie 21 zł. Dużo? Jeszcze dwa lata wstecz, gdy węgiel koksowy na świecie sprzedawał się na pniu, za akcje płacono ponad 106 zł!

JSW wydobywa rocznie 15 mln ton węgla

Do jej produkcji wykorzystywany jest węgiel koksowy – dodany we właściwych proporcjach - sprawia, że stal jest tak wytrzymała i od setek lat wykorzystywana jako najpopularniejszy materiał w budownictwie, inżynierii oraz w każdym aspekcie naszego życia. Nawet wiatraki, będące źródłem energii odnawialnej, buduje się ze stali! Każda tona węgla koksowego to około 0,70 tony koksu, który umożliwia wytworzenie od 1,6 do 2,1 tony surówki hutniczej. Jeden wiatrak to nawet 400 ton stali!

- Jastrzębska Spółka Węglowa wydobywa rocznie ok. 15 mln ton węgla, który wykorzystywany jest w całej Europie Środkowej i nie tylko. Koks produkowany przez koksownie wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JSW w ilości ok. 3,2 mln ton rocznie także jest sprzedawany za granicę. Głównymi odbiorcami są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji i w Indiach. Co ciekawe, Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza też wkrótce wkroczyć na rynek chiński. A możliwości są ogromne, wielkość udokumentowanych zasobów operatywnych węgla wynosi 1 mld ton, a to gwarantuje utrzymanie wydobycia przez JSW do 2075 roku – wyjaśnia Sławomir Starzyński, rzecznik JSW.