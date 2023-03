Węgiel koksowy utrzymany na unijnej liście surowców krytycznych. To szansa dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Dobry dzień dla woj. śląskiego

- Mamy sukces - to dobry dzień dla woj. śląskiego, bo największy w UE dostawca węgla koksowego to Jastrzębska Spółka Węglowa. Dzisiejsza decyzja oznacza, że nadal prościej będzie jej pozyskiwać fundusze na przyszłe inwestycje czy tworzenie miejsc pracy. Jednocześnie dostęp do węgla koksowego jest niezbędny dla naszego przemysłu hutniczego; stal z kolei potrzebna jest do budowy farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych czy rozwoju transportu kolejowego. W tym sensie nowa lista surowców krytycznych ma fundamentalne znaczenie również dla sukcesu całej zielonej transformacji UE" - powiedział Buzek, cytowany w komunikacie Europejskiej Partii Ludowej

Europoseł zwrócił uwagę, że utrzymanie węgla koksowego na liście surowców krytycznych jest "niezwykle istotne także w kontekście trwających właśnie trudnych prac nad unijnym rozporządzeniem metanowym".

- Dzisiejsza decyzja Komisji Europejskiej istotnie zwiększa szanse na wywalczenie takiej derogacji, co byłoby kolejną doskonałą wiadomością dla Polski - ocenił w czwartek Jerzy Buzek.