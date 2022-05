Węgiel to najlepsza tarcza antyinflacyjna - felieton Dominika Kolorza Dominik Kolorz

Rząd ogłosił, że tzw. pierwsza tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona o dwa miesiące. Tym samym okres jej obowiązywania zostanie zrównany z tarczą 2.0. Przyznaję się bez bicia, że nie pamiętam już, co dokładnie zawierała pierwsza, a co druga odsłona rządowego pakietu. Wiem za to, że istnieje również trzecia tarcza antyinflacyjna, choć próżno szukać informacji o niej na rządowych stronach internetowych. Tarcza ta jest zdecydowanie skuteczniejsza od pozostałych i aż strach pomyśleć, jak bez niej wyglądałaby dzisiaj gospodarka. Tarczą, która najlepiej chroni dziś nasz kraj przed prawdziwym krachem gospodarczym, jest polski węgiel.