Węglokoks S.A. wydał oświadczenie w sprawie wypowiedzi Borysa Budki. Spółka domaga się sprostowania informacji

Zarządy Węglokoks S.A. i Węglokoks Kraj S.A. wydały oświadczenie, w którym odniósły się do słów Borysa Budki. Podczas emitowanego 16 marca na antenie Polsatu programu „Gość Wydarzeń" Budka miał przekazać niezgodne z prawdą informacje dotyczące KWK Bobrek. Jak czytamy w treści oświadczenia, gość programu stwierdził, że:

- [...]kopalnia KWK Bobrek przeznaczona przez Partię Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku do likwidacji znalazła się w państwowej spółce - Węglokoks. W czasach rządów Partii Prawo i Sprawiedliwość pogorszyły się wyniki kopalni Bobrek, zaś nieudolność w zarządzaniu nią spowodowała że ma zostać przeznaczona do zamknięcia do roku 2030.

W nawiązaniu do słów Budki, spółka sprostowała informacje. Przeczytać możemy, że:

- W roku 2015 to rząd Platformy Obywatelskiej, na czele którego stała Ewa Kopacz (w którym funkcję Ministra Sprawiedliwości sprawował Pan Borys Budka) przygotował projekt systemowego rozwiązania, w ramach którego przeznaczył szereg polskich kopalń do wygaszenia – w tym m.in. kopalnię KWK Bobrek. Projekt przyjętych rządowych założeń wywołał fale protestów wśród mieszkańców Śląska – zarówno górników, ich rodzin jak i Organizacji Związkowych. To na skutek podjętych akcji protestacyjnych społecznych KWK Bobrek nie została przez rząd Platformy Obywatelskiej zamknięta. Uratowana przez mieszkańców Śląska przed likwidacją kopalnia Bobrek trafiła do nowoutworzonej spółki Węglokoks Kraj S.A. w ramach Grupy Kapitałowej Węglokoks.