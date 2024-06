Wehikuł czasu - Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza i Czeladź na zdjęciach sprzed lat. Tak Zagłębie wyglądało w latach 80. i 90.

W Sosnowcu szczególnie widoczne są zmiany, kiedy zestawimy je z obrazami, jakie były codziennością mieszkańców oraz gości w latach 80. i 90. minionego stulecia. Wtedy to byliśmy świadkami gruntownych remontów i projektów przebudowy ważnych ulic w śródmieściu. Zmieniały się wówczas główne ulice - Modrzejowska, Targowa i Warszawska, a na placu targowym rosły mury centrum handlowego Plaza. Dziś to jeden z charakterystycznych obiektów handlowych, który ze swoim podziemnym parkingiem wpisał się na stałe w śródmiejski krajobraz. Widać także inne dzielnice - Pogoń, parki, dworzec kolejowy, a także dopiero co wybudowany szpital im. św. Barbary.

W Dąbrowie Górniczej Mmiasto stale się wówczas zmieniało, rozbudowywało, ale też wiele charakterystycznych budynków i budowli popadło w ruinę. To wtedy powstał aquapark Nemo Wodny Świat, Centrum Administracyjne, wybudowane zostało w śródmieściu ogromne Centrum Handlowe Pogoria, a potem OBI, zajmując część terenów poprzemysłowych Huty Bankowej.