Wejdź z nami na Stoh. Mała Fatra na Słowacji zachęca pięknymi widokami i łatwym podejściem na szczyt

Mała Fatra – Stoh kusi łagodnym podejściem

Wejście na Stoh najlepiej rozpocząć z miejscowości Stefanova. Nieopodal początku szlaku znajduje się ogromny parking, więc zmotoryzowani turyści nie będą mieli problemu z bezpiecznym zostawieniem samochodu. Osoby jadące do Małej Fatry na dłużej najprawdopodobniej zatrzymają się w Terchovej. To popularna baza wypadowa w Małej Fatrze i miejsce urodzin Juraja Janosika – słynnego słowackiego zbójnika. Na trasie Terchova-Stefanova kursują busy. Wybierając ten środek transportu nie trzeba wracać do punktu wyjścia.