Wesele i wycieczka rencistów. Dwa nowe ogniska koronawirusa w woj. śląskim

W ostatniej dobie odnotowano 114 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowali w środę 26 sierpnia przedstawiciele wojewody śląskiego. Najwięcej nowych zachorowań jest m.in. z powiatu częstochowskiego. To efekt wycieczki 25-osobowej grupy emerytów i rencistów, którzy 10 sierpnia wybrali się z Częstochowy na cztery dni do jednego z kurortów w powiecie nyskim.

Kiedy wrócili do domu, do sanepidu zgłosiła się jedna z osób uczestniczących w tej wycieczce, która okazała się chora. W efekcie wszyscy uczestnicy wyjazdu trafili do kwarantanny i zostali przebadani pod kątem obecności wirusa. Dziś zakażonych jest już 16 osób w przedziale wiekowym od 50 do 80 lat.

Kolejne przypadki zakażeń odnotował także inspektorat sanitarny po weselu, które odbyło się blisko dwa tygodnie temu w jednej z gmin powiatu rybnickiego. Pomimo, iż uroczystość była skromna, bowiem wzięło w niej udział 30 gości, jednak już po kilku dniach okazało się, iż jeden z nich zachorował na koronawirusa.