Wesołe Miasteczko w Chorzowie na koloryzowanych zdjęciach z PRL-u. Znacie historię tego miejsca? Przenieście się z nami w czasie

Śląskie Wesołe Miasteczko, obecnie znane jako Legendia, to miejsce, które przez dekady dostarczało niezapomnianych wrażeń wielu pokoleniom. Założone w 1959 roku, na terenie Parku Śląskiego, na granicy Chorzowa i Katowic, jest najstarszym lunaparkiem w Polsce. Jego historia to nie tylko opowieść o rozrywce, ale także o przemianach społecznych i kulturalnych regionu. Zbierzcie się z nami w podróż w czasie, aby poznać fascynującą historię Śląskiego Wesołego Miasteczka, które od ponad sześćdziesięciu lat nieustannie zachwyca.

Śląskie Wesołe Miasteczko - początki

Budowa Wesołego Miasteczka rozpoczęła się w 1956 roku. Na obszarze 39 hektarów miało powstać centrum rozrywki dla mieszkańców regionu. Pierwszy etap prac zakończył się we wrześniu 1959 roku, kiedy to lunapark otworzył swoje podwoje dla pierwszych gości. Już w 1960 roku funkcjonowały 63 urządzenia, a popularność parku była ogromna. W dni powszednie odwiedzało go średnio sześć tysięcy osób, a w święta liczba ta rosła do około pięćdziesięciu tysięcy. Rekord frekwencji padł we wrześniu 1966 roku podczas Święta Trybuny Robotniczej, kiedy to lunapark odwiedziło 80 tysięcy osób.