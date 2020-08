Wesołe Miasteczko w Wiśle nie wszystkich bawi. Burmistrz oburzony, firma ripostuje

W mieście zdania na ten temat są podzielone, pojawiło się sporo plotek. Do sprawy odniósł się burmistrz, Tomasz Bujok, który w oświadczeniu zamieszczonym na swoim facebookowym profilu zaznaczył, że ani on, jako burmistrz, ani Urząd Miasta w Wiśle nie wydawał żadnych zgód, decyzji czy opinii w tym zakresie.

Wyraził również zdziwienie, że właściciel nieruchomości nie pomyślał o miejscach parkingowych dla prowadzonych na swoim terenie działalności gospodarczych. Burmistrz przyznał również, że jest zdeterminowany do wprowadzenia możliwych prawem aktów, regulujących porządek w centrum Wisły. Dlatego zapowiedział, że w przyszłym roku miasto przystąpi do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w centrum miasta , który pomoże doprecyzować to, jak ma wyglądać centrum Wisły.

Przedstawiciele Luna Park Sp. z o.o odnieśli się również do kwestii wykorzystania działki, jako parkingu. Ocenili, że w związku z przedłużającymi się remontami nie jest to możliwe -z powodu utrudnień związanych z remontem do tego parkingu trudno dojechać (od ul. Kolejowej), zainteresowanie parkingiem jest znikome, a jego rentowność niewielka. Wskazali też, że władze Wisły z jednej strony apelują o miejsca parkingowe, ale nie biorą pod uwagę, by zrekompensować właścicielowi parkingu fakt, że remont uniemożliwia dojazd do tego miejsca.