Wesprzyj pomoc dla Ukrainy. Zbiórka niezbędnych produktów dla Ukraińców organizowana przez DZ i Stowarzyszenie Pokolenia ruszyła!

Już pierwszego dnia zbiórki udało nam się wypełnić po brzegi auto dostawcze, które wraz z wolontariuszami Stowarzyszenia Pokolenie wyruszyło spod naszej redakcji w drogę do potrzebujących.

- Jedziemy do Ustronia. W tamtejszych uzdrowiskach przebywają sieroty z Ukrainy, którym zostaną przekazane dary z dzisiejszego transportu. To dzieci od pierwszego do siedemnastego roku życia. Niektóre z nich są upośledzone intelektualnie – informuje Michał, wolontariusz Stowarzyszenia Pokolenie.