Wesprzyj pomoc dla Ukrainy. Zbiórka niezbędnych produktów dla Ukraińców organizowana przez DZ i Stowarzyszenie Pokolenie ruszyła!

Ruszyła zbiórka niezbędnych produktów dla osób dotkniętych wojną organizowana przez Dziennik Zachodni i Stowarzyszanie Pokolenie. Pierwszy transport już wyjechał. W sobotę, 5 marca, od 9.00 do 14.00 w naszej siedzibie przy ulicy Baczyńskiego 25A w Sosnowcu czeka na Was redaktor naczelny Grzegorz Gajda, który będzie przyjmował przekazywane dary.

Piątek, 4 marca, był pierwszym oficjalnym dniem naszej zbiórki dla uchodźców i osób dotkniętych wojną. Jednak mobilizacja i chęć wsparcia przyjaciół z Ukrainy pośród pracowników Dziennika Zachodniego rozpoczęła się dużo wcześniej. Poszukując najlepszego rozwiązania, podjęliśmy decyzję, by włączyć się w akcję Stowarzyszenia Pokolenie. Jego członkowie to prawdziwi pomocnicy, którzy doskonale wiedzą, czego potrzeba osobom przekraczającym granicę polsko-ukraińską i walczącym na froncie obrońcom Ukrainy. Ich wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów rozpoczęło się już w trakcie “Euromajdanu”.

Pierwszy transport już wyjechał

Już pierwszego dnia zbiórki udało nam się wypełnić po brzegi auto dostawcze, które wraz z wolontariuszami Stowarzyszenia Pokolenie wyruszyło spod naszej redakcji w drogę do potrzebujących. - Jedziemy do Ustronia. W tamtejszych uzdrowiskach przebywają sieroty z Ukrainy, którym zostaną przekazane dary z dzisiejszego transportu. To dzieci od pierwszego do siedemnastego roku życia. Niektóre z nich są upośledzone intelektualnie – informuje Michał, wolontariusz Stowarzyszenia Pokolenie. Zobacz zdjęcia:

Pomoc zaczęła się dużo wcześniej

Nasze dotychczasowe działania nie ograniczały się jedynie do słów i planów. W trakcie ostatniego tygodnia udało nam się zebrać wiele produktów, które już teraz pomagają uchodźcom lub będą wspierać wkrótce. Nasi pracownicy przynosili do biura m.in. śpiwory, nowe ubrania dla dzieci, produkty higieniczne, kredki, bloki rysunkowe i zabawki – wszystko, co może się przydać osobom dotkniętym wojną.

Ponadto wśród naszych partnerów szukaliśmy osób i firm, które są w stanie wspomóc działania dla Ukraińców. Jeden z nich przywiezie w najbliższych dniach na Baczyńskiego 25A - do siedziby DZ - paletę z nowymi, ciepłymi śpiworami. Będzie ich aż sto pięćdziesiąt!

Do Media Centrum dotarła już natomiast paleta wypełniona artykułami dla najmłodszych obywateli Ukrainy. Znajdują się na niej materiały papiernicze, bloki, kolorowanki, zeszyty, akcesoria szkolne, kredki, kleje, nożyczki oraz puzzle i zabawki.

Niestety sytuacja na Ukrainie jest tragiczna i nie zapowiada się na jej poprawę, a wręcz przeciwnie. Z minuty na minutę lista niezbędnych rzeczy się zwiększa. Potrzeba niemalże wszystkiego. Przemysław Miśkiewicz ze Stowarzyszenie Pokolenie apeluje "Trzeba pomagać, ale musimy robić to z głową". My pod tym apelem się podpisujemy i zachęcamy wszystkich naszych Czytelników do wsparcia zbiórki na rzecz Ukrainy.

Aktualnie na liście najbardziej potrzebnych rzeczy, przygotowanej przez Stowarzyszenie Pokolenie, pojawiają się przede wszystkim lekarstwa, wszelkie artykuły medyczne, środki czystości, odzież militarna, hełmy, kamizelki kuloodporne, koce termiczne oraz śpiwory, karimaty, żywność z długim terminem ważności i woda. Pełna lista potrzeb dostępna jest na dole artykułu. W pomoc Ukrainie angażujemy się także za sprawą dyżurów. Jeśli zastanawiacie się, kto będzie przyjmował Wasze dary, to będziemy my – pracownicy DZ. Jako pierwsza wasze podarunki odbierała koordynatorka akcji Aleksandra Smolak. W trakcie jej dyżuru, w piątkowe popołudnie, z redakcji wyjechał już transport dla potrzebujących! Olę będzie można spotkać także w niedzielę, 6 marca. Dzień wcześniej natomiast czeka na was Grzegorz Gajda, redaktor naczelny Dziennika Zachodniego. Od poniedziałku swoje dyżury będą pełnić kolejni pracownicy - dziennikarze, osoby z biura reklamy, z działu administracji, kierownicy oddziałów - dosłownie wszyscy. Wszystko po to, by wesprzeć Ukrainę, by pomóc każdemu dziecku, Ukraince i Ukraińcowi z osobna oraz wszystkim Ukraińcom razem, bo “To jest też nasza wojna”.

Zbiórka będzie prowadzona codziennie - od poniedziałku do piątku, od godziny 9.00 do godziny 19.00 oraz w weekendy w godzinach 9.00-14.00. Wymienione wyżej artykułu prosimy dostarczać do siedziby Media Centrum – Dziennika Zachodniego, zlokalizowanej przy ulicy Baczyńskiego 25A w Sosnowcu. Wsparcie można przekazać również za sprawą przelewów na numer rachunku bankowego: 46 1050 1214 1000 0023 2833 5191. Konto prowadzone jest przez Stowarzyszenie Pokolenie.

Każda pomoc jest na wagę złota! W przypadku dodatkowych pytań możliwy jest kontakt z koordynatorem akcji - Aleksandrą Smolak pod numerem telefonu 797 607 842.

LISTA POTRZEBNYCH RZECZY - przekazana przez Stowarzyszenie Pokolenie: