Weszli do sklepu w Sosnowcu. Ruszyli z nożem do ekspedientki. Jeśli ich widzieliście możecie pomóc policjantom

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło 2 marca 2022 roku w sklepie Delikatesy w Sosnowcu przy ul. Witosa. Mężczyźni weszli do środka a następnie zagrozili ekspedientce użyciem noża. Po to, by nie płacić za towar. Policja publikuje ich wizerunki wraz z prośbą o pomoc w ustaleniu ich personaliów.

