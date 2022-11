Weź udział w konkursie #AktywnaKIA i zgarnij wyjątkowe nagrody! Auta KIA i dwudniowy pobyt w hotelu czekają na Ciebie!

Wraz z KIA Euro Kas organizujemy wyjątkowy konkurs fotograficzny, dedykowany parom, w którym chcemy zachęcić wszystkich do aktywnego spędzania czasu i uwiecznienia tego na zdjęciu! Na zwycięzców czekają fantastyczne nagrody!

Zastanawiasz się jak możesz dołączyć do zabawy?

To proste! Wyjdź na spacer do parku, lasu w góry, udaj się na trening lub jakieś wydarzenie sportowe lub kulturalne i zrób zdjęcie ze swoim chłopakiem, dziewczyną, mężem, żoną, mamą, tatą, babcią, dziadkiem, przyjacielem, przyjaciółkom, kim tylko zechcesz!

Im ciekawsze będzie Twoje zdjęcie tym lepiej, liczy się kreatywność. Wasza dwójka w tle niezapomnianego wschodu słońca, na szlaku górskim, podczas spaceru w ulubionym parku, wspólnego wypadu na wycieczkę rowerową. Liczba pomysłów jest nieskończona, a ogranicza was tylko wyobraźnia. Jedynym warunkiem udziału w konkursie jest ujęcie na zdjęciu elementu związanego z marką KIA np. samochodu czy kluczyków do auta, logo KIA zrobionym na piasku czy ułożone z kolorowych, jesiennych liści. Na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody.

Wygraj auto KIA i dwudniowy pobyt w hotelu META w Szczyrku!

Jak wziąć udział w konkursie? Zrób zdjęcie jak aktywnie spędzasz czas z drugą osobą w dowolnej kreacji, w dowolnym miejscu i wyślij je do nas. Im ciekawsza będzie fotografia tym większe są Twoje szanse na wygraną. Na prace konkursowe czekamy do 10 grudnia do godziny 12:00.

Odpowiedzi należy udzielić wypełniając poniższy formularz:

Autor najlepszej fotografii będzie mógł cieszyć się autem KIA EV6 na weekend dla całej rodziny (maksymalnie 5 osób) oraz dwudniowym pobytem w hotelu Poziom 511 Design Hotel & Spa w Podzamczu. Laureat drugiego miejsca będzie miał możliwość skorzystania z uroków auta KIA Niro w trakcie weekendu i dwudniowego pobytu w hotelu Meta w Szczyrku.

Fotografie konkursowe przyjmujemy od 10 listopada od godziny 12:00 do 10 grudnia do godziny 12:00.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich. Zdjęcia mogą zostać wykonane w dowolny sposób. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność.

Dziennik Zachodni, KIA Euro Kas i "Aktywna KIA” zachęcają do kreatywnego spędzania czasu. Wyślijcie nam zdjęcia jak to robicie i udajcie się na wspaniały wyjazd do hotelu wyjątkowym autem KIA. Czekamy na Wasze zgłoszenia.

Regulamin konkursu znajduje się pod poniższym linkiem:

REGULAMIN KONKURSU