Weź udział w konkursie i wygraj bilety na koncert Organka na Stadionie Śląskim!

Ostatni wakacyjny weekend to najlepszy czas na relaks przy dźwiękach dobrej muzyki. Właśnie wtedy Scena Letnia Stadionu Śląskiego zapłonie niczym Missisipi w ogniu! Dlatego mamy dla Was 5 podwójnych wejściówek na koncert zespołu ØRGANEK, który odbędzie się 29 sierpnia.

KONKURS

Co trzeba zrobić, aby mieć szansę na wygranie wejściówek?

Wystarczy odpowiedzieć na 2 pytania zamknięte i jedno pytanie otwarte!

Odpowiedzi należy udzielić wypełniając poniższy formularz:

Konkurs trwa tylko do 27 sierpnia do godz. 12:00.

Podwójne bilety na koncert Organka otrzyma 5 osób, które zdobędą największą ilość punktów.

Pytania zamknięte punktowane są po 1 pkt. każde w przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi, a 0 pkt. w przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. Pytanie otwarte punktowane będzie w skali od 1 do 10, gdzie im ciekawsza, bardziej kreatywna odpowiedź, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Wyniki zostaną opublikowane na łamach serwisu 27.08.2021 r. po godz. 14.00.

Wyjątkowe miejsce, duża scena, wyśmienita muzyka i mega emocje

Autorzy takich utworów jak „Wiosna”, „Mississippi w Ogniu”, „Niemiłość”, czy zapowiadających zbliżający się album „Pogo” oraz „Walcz” wystąpią w ramach Sceny Letniej Stadionu Śląskiego. Podczas koncertu usłyszeć będzie można największe przeboje zespołu, który do teraz wydał dwie płyty: „Głupi” oraz „Czarna Madonna” – obie uzyskały status platynowej płyty! Dodatkowo „Czarna Madonna” zdobyła Fryderyka w 2017 roku w kategorii Album Rocku Rock oraz Piosenka Roku i doczekała się dwupłytowej reedycji w 2019 roku.

start godz. 20.00

29 sierpnia 2021 r.

Scena Letnia Stadionu Śląskiego

REGULAMIN KONKURSU