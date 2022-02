Weź udział w konkursie i wygraj bilety na mecz Górnika Zabrze! dm

Już w niedzielę w Zabrzańskiej świątyni futbolu na stadionie im. Ernesta Pohla, Górnik Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa w ramach 22 kolejki PKO Ekstraklasy. Dla Trójkolorowych to okazja do zmazania goryczy porażki w ostatnim meczu. Mamy dla Was bilety na ten mecz!